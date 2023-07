Lazio, Crespi ripercorre la stagione con un video: tutti i suoi gol - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nonostante gli infortuni non gli abbiano permesso di trovare la continuità sperata, la stagione di Valerio Crespi è da incorniciare. L'attaccante della Primavera è stato tra i grandi protagonisti della promozione grazie alle sue 20 marcature in 25 partite. Il capocannoniere del campionato di Primavera 2 ha ripercorso questa speciale stagione con un video pubblicato sui suoi social in cui è possibile rivedere i suoi gol e le sue migliori azioni.