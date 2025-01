Lazio, Cribari tifa dal Brasile: "Siamo pronti per il derby!" - FOTO

24 ore e poi sarà derby della Capitale. La tensione cresce per una gara che non sarà mai come le altre. Giocare una stracittadina con la maglia della Lazio è qualcosa di unico per tanti giocatori, ed ex, che hanno avuto la fortuna di viverlo. Tra questi c'è anche Emilson Cribari che sui social ha postato una foto che lo ritrae insieme alla sua famiglia con sciarpe e maglie della Lazio: "Domani c'è il derby e qui in Brasile siamo già pronti", questo il testo del post dell'ex biancoceleste.