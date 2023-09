Lazio, Cruz: "Vi presento mio figlio Juan. Bomber dalla grande tecnica..."

Inutile sottolineare quanto sia emozionato Julio Cruz, nel vedere suo figlio Juan con la maglia dell'Hellas Verona, d'altronde a parlarne è stato lui stesso alla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante della Lazio ha presentato a tutta Italia il suo erede. Un bomber, spiega, fisico almeno quanto lui ma con un senso del gol molto più importante. Cruz esprime la sua felicità nel vedere gli occhi pieni di gioia di suo figlio e l'entusiasmo nel tornare in Italia per stargli vicino e seguire la Serie A con una maggiore attenzione. D'altronde, lui qui ha giocato e lasciato il segno. Quella biancoceleste non è stata l'unica maglia vestita, si aggiungono anche quella dell'Inter e del Bologna, quest'ultima prossima avversaria del Verona in campionato. Juan, dunque, sulle orme di papà Julio: esattamente come stanno facendo tanti altri giovani giocatori del nostro campionato, tra cui, sottolinea Cruz, anche il Cholito Simeone, oltre Chiesa Weah e Thuram.

Per il giovane Juan è arrivato il momento del grande salto. Cresciuto nella scuola calcio dell'Inter, quando il padre vestiva nerazzurro, è tornato in Argentina al termine della sua carriera. Lì si è costruito seguendone le orme, proprio come lui, ha atteso con pazienza il momento giusto per lanciarsi, a 24 anni, in una nuova complicata avventura. Due anni di anticipo rispetto a Julio, che rivela quanto sia stato importante per lui crescere in patria, nel Banfield, per poter avere l'occasione di arrivare in Europa. Gli servirà calma - consiglia il papà - proprio come ne ha avuta lui per ambientarsi, prima di diventare ciò che è stato. Tutto, sottolinea, arriverà con il tempo, a Juan basterà mantenere la serenità avuta fino a oggi.