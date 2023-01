Lazio, Cucchi catturato da Luis Alberto: “Se serve a…” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio supera gli ottavi di Coppa Italia e si guadagna il posto ai quarti battendo il Bologna all’Olimpico. Felipe Anderson ha regalato la gioia della vittoria, ma la prestazione è stata positiva per tutta la squadra. Tra i biancocelesti più in forma, c’è Luis Alberto. Il centrocampista si è distinto particolarmente, riscuotendo non pochi complimenti e parole importanti soprattutto da parte del tecnico. In merito, si è espresso anche il giornalista Riccardo Cucchi che ha commentato così la sua performance: “ Un Luis Alberto "caldo"... In tutti i sensi. Se serve a tenere sulla corda anche i compagni, perché no…”. Poi, sulla partita ha aggiunto: “Una buona prestazione per continuità e manovra”.

Una buona prestazione per continuità e manovra. E un #LuisAlberto "caldo"... In tutti i sensi. Se serve a tenere sulla corda anche i compagni, perché no... #LazioBologna #CoppaItalia — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) January 19, 2023

