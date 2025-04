Lazio, Cucchi: "Decide Isaksen ma la coppia Rovella-Belahyane..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Una serata perfetta quella del Gewiss Stadium per la Lazio che torna alla vittoria grazia alla rete di Isaksen. La squadra di Baroni si rilancia così in classifica tornando in piena corsa per l'Europa. Al termine della sfida questo il pensiero di Riccardo Cucchi.

"Vittoria importantissima per la Lazio. Decide Isaksen ma è Belahyane, insieme a Rovella, l'uomo partita per i biancocelesti. Funzionano i cambi di Baroni. L'Atalanta in calo di rendimento e di tenuta".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.