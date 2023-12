Lazio, Cucchi: "Due gol evitabili! Il modulo in questi casi..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio esce sconfitta dal Metropolitano. All'Atletico Madrid sono bastati due gol: uno di Griezmann e l'altro di Samuel Lino. I biancocelesti terminano il loro girone di Champions League al secondo posto. Alla fine della partita, il giornalista di fede laziale Riccardo Cucchi ha commentato i 90 minuti con un post su X. Ecco le sue parole: "Due gol evitabili. Sul secondo tutti fermi a guardare la palla. Il modulo non c'entra in questi casi. Davanti qualcosa in più stasera. Ma è anche vero che l'Atletico ha giocato in relax. In ogni caso sempre Forza Lazio!"