Lazio, Cucchi: “Il Napoli ha ancora un’impronta ‘sarriana’. I biancocelesti…”

In casa Napoli si inizia a guardare alla partita contro la Lazio. I partenopei, dopo la vittoria contro l'Empoli, hanno iniziato a preparare la sfida di venerdì sera contro la squadra di Sarri, tecnico che in Campania ha lasciato un ottimo ricordo. Sulle due squadra, fecendo un confronto sulle due situazioni, si è espresso ai microfoni di SiamoilNapoli.it il noto giornalista di fede laziale Riccardo Cucchi:

"La Lazio affronterà l’avversario più difficile, Spalletti ha creato un gioiello sportivo. Sarà una partita nella quale il Napoli partirà favorito e per la Lazio sarà dura limitare i danni. Affascinante è il fatto che Sarri torni in quello che è stato il suo stadio contro un Napoli che ha ancora impronta ‘sarriana’. Lui ha dato il via alla crescita degli azzurri. La Lazio dovrà essere se stessa, fare possesso ed essere attenta e concreta in fase offensiva. Purtroppo crea molto ma concretizza poco, in tal senso sarà importante il rientro di Immobile. In fase difensiva, invece, ha mostrato una grande crescita. Si affronteranno due difese solide e questo potrebbe dar vita ad un incontro spettacolare”.