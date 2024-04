Lazio, Cucchi: "Juve? Stasera sarà diverso. Con Tudor si può puntare a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera sarà di nuovo Juventus contro Lazio. Dopo la vittoria arrivata sabato in campionato dei biancocelesti contro i bianconeri, Tudor e Allegri saranno di nuovo l'uno contro l'altro nel tentativo di fare un primo importante passo verso la finale di Coppa Italia. Per parlare del momento della Juve e dell'arrivo del tecnico croato sulla panchina laziale - ai microfoni di Notizie.com - è intervenuto l'ex telecronista di nota fede biancoceleste, Riccardo Cucchi:

"Io credo che la Juventus riuscirà a raggiungere il suo obiettivo stagionale. Non è assolutamente una squadra da scudetto, ma penso che stia rispettando il programma di inizio stagione. In più sono ancora in corsa per vincere la Coppa Italia. Secondo me contro la Lazio sarà una gara diversa da quella del campionato. Tudor a Roma? Ci vuole del tempo. Diciamo che dopo la Juventus abbiamo capito che la squadra ha diverse possibilità tattiche. Vedremo poi che risultati riuscirà ad ottenere. Secondo me un obiettivo alla portata dei biancocelesti potrebbe essere l’Europa League. La vedo fuori dalla lotta per la Champions".