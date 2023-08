Lazio, Cucchi: "Questo è il vero problema. Chissà se a Napoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Nella terza giornata di campionato la Lazio affronterà il Napoli. Sarà una sfida molto importante per i biancocelesti, reduci da due sconfitte consecutive e da un inizio non positivo. In merito, ha espresso le sue sensazioni sulla gara Riccardo Cucchi. Queste le parole a Radio Punto Nuovo: “Napoli-Lazio sarà una gara molto difficile per Maurizio Sarri, la falsa partenza ha decisamente inciso e inciderà in vista delle prossime gare. Difficile capire cosa sia capitato, ma questa non è affatto la Lazio dello scorso anno. Al momento c'è una differenza tale tra questo Napoli e questa Lazio da aspettarsi facilmente una gara dal risultato scontato. Gli azzurri si confermano squadra fortissima, lo dimostra anche con Garcia in panchina. Il complesso resta ben organizzato, è stato intelligente a cambiare poco e nulla. Anzi, è un Napoli che ha maggiore convinzione dei propri mezzi"

"Sarà difficile per Sarri tenere testa a questa strada. Leggere dietro le righe del calo della Lazio è molto difficile. L'assenza di Milinkovic-Savic è una componente, ma non è la causa totale. Il vero problema è che la Lazio sembra aver perso lucidità e armonia di gioco, incidendo anche sulla testa dei giocatori. La squadra non reagisce come suo solito, chissà se a Napoli arriverà una scossa vera e profonda”.

