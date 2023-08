Lazio, Cucchi sul mercato: “Tre ottime scelte e non è ancora finito”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Castellanos, Kamada e Isaksen sono i tre rinforzi arrivati alla Lazio in questa finestra di mercato. La sessione però ancora non è finita, la società sta continuando a lavorare per portare a casa qualche altro innesto che possa rendere la rosa competitiva al punto giusto per gli impegni della stagione in arrivo. Attraverso un tweet, il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato così gli affari della sua squadra del cuore: “Castellanos, Kamada, Isaksen. Tre ottime scelte. Come quelle delle tre maglie, tutte bellissime. Tweet laziale soddisfatto... E il mercato della Lazio non è ancora finito”.

