Lazio, Cucchi: "Tanto carattere, felice per il gol di Marusic"

© foto di Federico De Luca

Una successo conquistato con forza e grinta quello della Lazio che sbanca il Via del Mare battendo il Lecce per 2-1 con le rete di Castellanos e Marusic. Al termine del match questo il commento di Riccardo Cucchi: "Vittoria molto sofferta. Complimenti al Lecce che ha giocato una bella partita in inferiorità numerica. Per la Lazio tre punti importanti dopo la botta subita con l' Inter. Carattere tanto. Lucidità un po' meno. Felice, personalmente, per il gol di Marusic".