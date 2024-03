Lazio, Cuoghi: “Oggi deve vincere. Mi aspetto che giocherà così”

TUTTOmercatoWEB.com

A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Milan, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’allenatore e calciatore Stefano Cuoghi ha commentato le possibili dinamiche del match di questa sera, spiegando la necessità della Lazio di vincere e l’approccio che dovranno avere gli uomini di Sarri:

“La Lazio penso proverà ad imporre il proprio gioco. La Lazio dovrà stare attenta a non lasciare gli spazi. Dovranno stare attenti a Loftus-Cheek perché è in un ottimo momento di forma. Sono le ultime possibilità. Anche il quinto posto non è molto vicino. lo credo che la società voglia i primi 4-5 posti per avere i ricavi. La Lazio non può permettersi in questo momento di perdere contro il Milan. Ci sono molte squadre davanti. L'Atalanta, levando la gara contro l'Inter che è stato un match particolare, è in un buon momento. Il Napoli è vicino".