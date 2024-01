Lazio, D'Agostino sul derby di Coppa Italia: "Nessuna delle due ci arriva bene..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà ancora una volta derby tra Lazio e Roma. La squadra di Sarri e quella di Mourinho si troveranno di nuovo faccia a faccia, per la seconda volta in stagione, in vista dei quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 10 gennaio.

In merito alla sfida ha detto la sua Gaetano D'Agostino ai microfoni di TMW Radio: "Nessuna delle due ci arriva bene. Neanche la Lazio va bene come continuità. La Roma avrà una partita tostissima come fisico contro l'Atalanta, che ha ritrovato Muriel, De Ketelaere. Sarà una partita fatta di duelli e qui è tosta".