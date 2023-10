Lazio, D'Andrea: “Sosta nel momento giusto, il calendario della Roma..."

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

È un fiume in piena Gabriele D'Andrea ai microfoni di Lazio Style Radio. Il responsabile marketing della Lucky Red ha snocciolato diversi argomenti clou nel mondo biancoceleste, confrontando anche l'avvio della Lazio con quello della Roma. Ecco le sue parole: “La Lazio è uscita da un ciclo di partite molto intenso e impegnativo, avere la possibilità di lavorare a Formello è un plus. In questo periodo possono essere consolidate alcune cose. Kamada non ha risposto alla convocazione del Giappone, questa può essere una buona notizia per accelerare il suo ambientamento. La sosta arriva al momento giusto, dando la possibilità alla squadra di ricaricare le batterie e prepararsi al meglio in vista del prossimo tour de force”.

Sulla Fiorentina: “Non sono convinto che la Fiorentina possa ambire davvero alla qualificazione in Champions League. Italiano è un allenatore interessante, con idee chiare ed efficaci. L'anno prossimo però ha abdicato al campionato per concentrarsi sul percorso in Conference League. Chissà come andrà quest'anno. Aspettiamo per dare giudizi, anche se positivi, alle squadre”.

Riguardo l'avvio di Lazio e Roma: “Sarà un mese decisivo. La Lazio non può più permettersi passi falsi, ha già giocato i suoi jolly, in un periodo in cui ha affrontato comunque squadre di alto livello. Le prossime gare saranno più semplici, abbiamo già affrontato diverse big, per di più fuori casa. Rispetto alla Roma, la Lazio ha avuto un calendario tostissimo, tra i più difficili mai elaborati. Una concomitanza di fattori molto negativa. La Roma ha invece affrontato tutte squadre medio-basse, poi ricordiamo che gioca in Europa League, mentre noi in Champions”.