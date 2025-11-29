Lazio, da Di Bello a Collu: contro il Milan è sempre caos arbitri
La Lazio viene penalizzata contro il Milan. Di nuovo. Il derby toscano tra Allegri e Sarri viene vinto dal tecnico del Milan con il più classico degli 1-0, ormai marchio di fabbrica dell'allenatore livornese.
Le occasioni sono state poche da entrambe le parti ma, come spesso accade in sfide di questo calibro, sono gli episodi a fare la differenza. Nei minuti finali succede di tutto: sul tiro di Romagnoli diretto verso la porta, a pochi metri da Maignan, Pavlovic respinge il pallone con il braccio "fuori dalla sagoma", come specificato anche dall'arbitro Collu.
Niente di più facile allora, calcio di rigore. E invece no. Dopo esser stato richiamato al Var, il direttore di gara impiega diversi minuti a prendere la decisione finale e nel momento della comunicazione a tutto lo stadio non sono solo i biancocelesti ad essere sorpresi, ma anche squadra e tifosi avversari. Il braccio largo viene definito punibile dall'arbitro, il quale sceglie però di fischiare un fallo di Marusic su Pavlovic in favore dei rossoneri.
In televisione e sui social scoppia la polemica, ma non è la prima volta che la Lazio e Sarri vengono penalizzati contro il Diavolo. Nella sfida di oggi è stato Collu, a marzo 2024 fu Di Bello a fare la differenza in negativo per i biancocelesti. In quell'occasione il fischietto della sezione di Brindisi fece concludere la sfida dell'Olimpico 8 contro 11, espellendo Isaksen, Marusic e Pellegrini. Un disastro dopo l'altro, sempre contro il Milan.