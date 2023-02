Lazio, da Iniesta a Terry: tutti i campioni che hanno omaggiato Pedro - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L'ingresso in campo a gara in corso contro il Cluj è valso la presenza numero 700 in carriera tra nazionale e club per Pedro. Un campione senza tempo che illumina gli stadi di tutto il mondo con la sua classe e la sua qualità. Ieri ha raggiunto un traguardo che in pochi sono riuscito a tagliare ed è stato sommerso dall'affetto di tifosi, ammiratori, amanti del calcio, compagni e non solo. Oltre ai suoi amici biancocelesti (Milinkovic, Zaccagni, Provedel, Romero, Marcos Antonio), l'attaccante spagnolo ha ricevuto tanti complimenti anche dai suoi ex compagni, campioni nel mondo del calcio. Da Iniesta a Terry, passando per Fabregas, Azpilicueta, Willian e Reina: hanno commentato il suo post con emoticon e parole bellissime per il loro amico.