Lazio, da Pedro a Immobile: gli auguri dei biancocelesti per il nuovo anno - FOTO

Che il 2023 abbia inizio! Sarà un anno intenso, in cui non mancheranno emozioni e la Lazio non vede l’ora di ripartire. I biancocelesti lo hanno accolto brindando con le proprie famiglie e con gli amici, ma hanno voluto dedicare un pensiero anche ai tifosi. Lo hanno fatto tramite i rispettivi profili social, il mezzo più diretto per poter parlare con loro. Patric ha condiviso una story in cui si legge “Buon anno”, seguito da Luka Romero, Mario Gila e Cancellieri che hanno condiviso il post della società. Pedro e Felipe Anderson hanno pubblicato uno scatto con le rispettive compagne accompagnato da un messaggio. Questo quello dello spagnolo: “Buon anno 2023 a tutti!!! Salute, amore, allegria e divertimento!!”, mentre il brasiliano ha scritto: "Dio benedica il nuovo anno di tutti voi amici miei BUON ANNO". A questi, si aggiunge anche Ciro Immobile. Ecco il messaggio del capitano: "Che sia un 2023 meraviglioso per tutti….tanti auguri"

