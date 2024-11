La Lazio è partita in quinta e non intende fermarsi. La squadra di Baroni batte anche il Monza di Nesta e vola in testa alla classifica. Altri 3 punti per i biancocelesti che segnano un record per la propria storia. Infatti, come riporta Opta, la Lazio vinto finora 8 partite in Serie A e solo una volta è riuscita a fare di meglio. Nel 2017/18 la squadra di Inzaghi riuscì a vincerne 9 nelle prime 12.