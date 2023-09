Lazio, da Sarri ad Immobile: quanti ex alla ricerca del riscatto contro la Juve

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei temi interessanti di Juve-Lazio è quello inerente gli ex in campo. Sulla sponda biancoceleste sono ben quattro se si considera anche mister Sarri, che è stato l'ultimo tecnico a portare lo scudetto a Torino nel 2020 nonostante le innumerevoli critiche ricevute nel corso della sua stagione in bianconero. Per quanto riguarda i calciatori, Pellegrini e Rovella sono i più freschi in tal senso visto che hanno svolto la prima parte di ritiro alla Continassa. La Vecchia Signora che aveva puntato su di loro qualche anno fa, ha dovuto rinunciarvi per esigenze di bilancio, ma ad onor del vero Allegri non ha mai mostrato chissà quale gradimento nei loro confronti. Per questo sabato all'Allianz Stadium i due sperano di potersi prendere una bella rivincita. In realtà Rovella punta principalmente di debuttare con la maglia biancoceleste. In queste settimane di sosta ne ha approfittato per mettersi in forma e farsi trovare pronto visti i molteplici impegni ravvicinati.

Immobile, ex di vecchia data

Discorso opposto per Immobile che ha iniziato la sua carriera in bianconero per poi andare altrove. Sono passati più di dieci anni e il centravanti della Nazionale si è consacrato con la maglia biancoceleste. Non ha quindi i connotati dell'ex dal dente avvelenato. Certo, anche su di lui il club piemontese non ha praticamente puntato nulla, ma visto come si è evoluta la carriera di Ciro di certo non è un rammarico. Come al solito avrà voglia di segnare per aiutare la sua Lazio e avvicinarsi ai 200 gol in Serie A. Non avrà però chissà quale spirito di rivalsa.