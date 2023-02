Lazio, dal Cluj alla Sampdoria: tutti gli impegni di febbraio

TUTTOmercatoWEB.com

Gennaio alle spalle la Lazio è pronta ad affrontare il mese di febbraio che si aprirà con la gara di Coppa Italia contro la Juventus. Saranno però sette in totale le gare che la squadra di Sarri dovrà affrontare in questi 28 giorni. Dopo l'impegno di coppa i biancocelesti scenderanno in campo in campionato in trasferta contro il Verona mentre il mese si chiuderà con la gara dell'Olimpico contro la Sampdoria in programma il 27 febbraio alle 20.45.

Di seguito il calendario completo delle gare di febbraio:

Coppa Italia - Juventus - Lazio - 02.02 ore 21.00

Serie A - Verona - Lazio - 06.02 ore 18.30

Serie A - Lazio - Atalanta - 11.02 ore 20.45

Europa League - Lazio - Cluj - 16.02 ore 21.00

Serie A - Salernitana - Lazio - 19.02 ore 15.00

Europa League - Cluj - Lazio - 23.02 ore 18.45

Serie A - Lazio - Sampdoria - 27.02 ore 20.45