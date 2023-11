Lazio, dal tacco di Milinkovic alla corsa di Lazzari: si torna a Salerno - VIDEO

Il tacco da fenomeno di Milinkovic, tutti i gol di Immobile, la discesa da centometrista di Lazzari conclusa in rete. La Lazio torna a Salerno per affrontare la Salernitana. Appuntamento sabato ore 15 per il match che apre le danze della tredicesima giornata di Serie A. L'obiettivo è uno solo: vincere per tornare ad affacciarsi in zona Europa. A poche ore dal fischio d'inizio, la società ha pubblicato una raccolta video di tutti i gol messi a segno negli ultimi anni all'Arechi. Il video sui social: "Rewind".