Lazio, dall'Argentina: "Castellanos in nazionale? La scelta di Scaloni..."

La Lazio rappresenta la grande opportunità per Valentìn Castellanos. Dopo una prima parte di carriera divisa tra Cile, Uruguay e Stati Uniti, il trasferimento al Girona ha dato il via all'avventura europea del 'Taty'. A Roma il classe 1998 avrà l'occasione di mostrare le sue qualità, convincendo l'ambiente capitolino, ma non solo. Secondo quanto riporta pasionfutbol.com infatti, il c.t. dell'Argentina, Scaloni, da qualche tempo avrebbe puntato gli occhi su Castellanos. Le qualità del ragazzo non sono state apprezzate solo dalla dirigenza laziale, ma in passato anche da tecnici del calibro di Gallardo e Guardiola. Non può essere un caso. In questo senso, inoltre, la Lazio può davvero essere la grande rampa di lancio per permettere al Taty di conquistare l'Albiceleste. La Capitale, infatti, è stata la casa di Scaloni per molti anni, conosce bene l'ambiente e segue con piacere le dinamiche che riguardano la sua ex squadra. Una motivazione in più che dovrà spingere Castellanos a fare bene in biancoceleste.