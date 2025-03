Lazio, dalla Champions all'Europa League: quanta differenza nei ricavi

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio nella giornata di ieri ha reso nota la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2024. Sfogliando il documento e le sue molteplici pagine ad attirare l'attenzione è in particolar modo l'evidente differenza dei ricavi per le partite della Lazio tra lo scorso anno e quello ancora precedente, prendendo in considerazione il semestre fino al 31 dicembre dell'anno corrispettivo.

In tal senso, la società biancoceleste nel 2024 ha accusato una diminuzione dei ricavi di 40,347 milioni di euro proprio per il passaggio dalla Champions League, all'Europa League. Per quanto similari i ricavi da gara per la vendita dei biglietti (9.914 milioni al 31 dicembre 2024, 13.476 milioni al 31 dicembre 2023, con una diminuzione del 26%), lo stesso non si può dire per quanto concerne i ricavi da 'Diritti televisivi e proventi media'. In questa sezione, infatti, i ricavi al 31 dicembre del 2024 sono 53,748 milioni, mentre al 31 dicembre 94,095 milioni di euro, con una diminuzione del 42,88%.

