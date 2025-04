Lazio, Dalla Palma: "Saelemaekers può fare le Olimpiadi. E su Paredes..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il doppio episodio Paredes-Saelemaekers ha fatto discutere dopo il triplice fischio della partita tra la Lazio e la Roma, terminata con il risultato di 1-1, soprattutto per la decisione di non espellere almeno uno dei due per condotta violenta. Episodi che, ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Dalla Palma ha commentato così:

"Saelemaekers può fare le Olimpiadi di nuoto. Secondo me manca l’ammonizione ad Angelino e un solo arbitro ha avuto il coraggio di espellere un calciatore dal 6’ dal 1988 ed era Collina, dando il rosso a Favalli. Paredes era ai limiti, ci volevano due palle enormi per cacciare uno della Roma al 4’. Il VAR avrebbe dovuto portare al video l’arbitro, qualche specialista dice che non fosse condotta violenta, ma antisportiva. Al 70’ secondo me lo avrebbero espulso. Alla fine mi restano i rimpianti delle due grandi occasioni di Dia e Noslin, dopo il gol della Roma. Mandas in questo momento è intoccabile, sbaglia solo con i piedi e devi migliorare. Io di Dele-Bashiru non ricordo niente, voglio capire qual è il suo ruolo".