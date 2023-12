Lazio, Damascelli spaventa: "Perdere contro l'Inter? Se dovesse succedere..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo big match della settimana è finito in archivio con un risultato negativo per la Lazio. La squadra di Sarri domani tornerà in campo in vista della partita di domenica contro l'Inter capolista. Un match che si commenta da solo e che non nasconde, ma anzi evidenzia, tutte le insidie che porta con sé. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio – Lo Sport, Tony Damascelli si è detto preoccupato della situazione intorno ai biancocelesti che, secondo la firma del Giornale, con una sconfitta rischierebbero di dare il via a una vera e propria crisi:

"Paradossalmente, fino a un certo punto, ci aspettavamo di più dall’Inter a San Siro che dalla Lazio a Madrid. Ma adesso c’è il campionato e non è che ci sono tante alternative: la classifica dice che la Lazio ha ventuno punti, diciassette in meno dell’Inter. Se devono diventare venti dopo sedici partite sarebbe gravissimo. L’Inter è conscia delle difficoltà della partita. Simone Inzaghi conosce benissimo l’ambiente laziale e le caratteristiche della Lazio in questo momento. Mi auguro che la squadra di Sarri non sia quella del secondo tempo di Madrid, davanti ha una grande occasione e se dovesse mancarla non dico che sarebbe un fallimento ma una crisi manifesta sì. Quindi la Lazio è chiamata alla partita verità, senza però ricorrere alla solita frase che è come una finale: lasciamola fare a certi calciatori o certi allenatori, che magari non l’hanno mai giocata".