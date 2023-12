Lazio, dato storico in Champions League: c'è di mezzo il Bayern Monaco

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ancora il Bayern Monaco. Sembra la fotocopia di tre anni fa, ma la Lazio dovrà vedersela contro i bavaresi anche per questi ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti, nella loro storia, solo per due volte sono arrivati a questo livello della competizione (nelle occasioni precedenti c'era il secondo girone, e poi direttamente i quarti). In entrambe le situazioni, i capitolini hanno affrontato, per l'appunto, la stessa squadra, ovvero il Bayern Monaco. Non è mai successo a nessun'altra squadra europea. A riportarlo è il giornalista Giuseppe Pastore su X.