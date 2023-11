Lazio, DAZN e il 4-3 contro il Napoli di Mazzarri. Ma i commenti...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia della giornata è sicuramente l'annuncio di Walter Mazzarri come nuovo allenatore del Napoli. Il mondo del web in particolare è impazzito per la scelta di De Laurentiis dopo l'esonero di Rudi Garcia. Per l'occasione, DAZN ha pubblicato un video sui social con una delle rimonte più 'epiche' della precedente gestione del tecnico: un 4-3 maturato proprio contro la Lazio.

I commenti però non sembrano essere molto d'accordo. Infatti in quella partita si ricorda il cosiddetto 'gol fantasma' di Christian Brocchi, che ancora fa arrabbiare i tifosi laziali. "Solo in Italia questa partita può essere ricordata come una rimonta storica e non per il gol non dato a brocchi, roba da pazzi", scrive uno. "Si un furto clamoroso altro che rimonta…", commenta un altro. "C’era un gol non dato a Brocchi imbarazzante", ricorda un terzo utente. A Roma sembra ancora non essere andata giù quella partita.