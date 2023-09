Lazio, Dazn e il tributo a Luis Alberto: “Ma che gol hai fatto?” - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Ma che gol hai fatto?”. È proprio il caso di dirlo di fronte alla magia di Luis Alberto che ieri sera ha incantato il Napoli e tutto il Maradona. Lo spagnolo non è nuovo a colpi di genio simili, ma ogni volta è come se fosse una sorpresa. Ha lasciato tutti a bocca aperta e con gli occhi a cuoricino. Nessuna parola, solo chapeau. Dazn ha voluto complimentarsi col centrocampista, lo ha fatto attraverso i canali social ufficiali condividendo il video del gol. Per chi non lo avesse visto bene. "Magia di Luis Alberto. Ma che gol ha fatto?" è il messaggio che lo accompagna

