Lazio, Dazn esalta la super giocata di Pedro: "La classe non ha età"

Trentasette anni? Non diteglielo, anche perché Baroni è stato chiaro e ha spiegato che lo vuole in squadra per almeno altri quattro anni. Pedro ha trovato la fonte della giovinezza, quest'anno sembrerebbe essere rinato e a confermarlo non solo solo i meri numeri statistici, ma anche quelli espressi sul campo come quello messo in scena nell'ultima partita di campionato contro il Napoli, quando con una finta di corpo ha saltato Anguissa e McTominay dando vita al contropiede della squadra di Baroni. Giocata che Dazn ha voluto riproporre sui propri canali social scrivendo: "La classe non ha età. Ruleta e ripartenza per Pedro".