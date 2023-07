Lazio, Dazn riprende la frase di Milinkovic: "I tifosi sono..." - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ormai l'addio di Milinkovic è solo questione di tempo. Le visite mediche sono state programmate e anche i tifosi si stanno preparando all'addio del Sergente. Ecco allora che il romanticismo esplode sui social, ecco che i tifosi rivivono le immagini più belle del numero 21 con la maglia della Lazio e Dazn, in questo senso, li aiuta in questo momento così emotivo. Sui propri profili social l'emittente streaming ha riproposto uno spezzone dell'intervista rilasciata da Milinkovic a Pierluigi Pardo, in cui il calciatore sottolinea il proprio amore per i tifosi della Lazio. Di seguito il video.