Lazio, Dazn si rivolge ai tifosi: “Un aggettivo per descrivere Pedro?” - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio arriva alla sosta con una vittoria meritatissima nel derby e con la carica giusta per poter affrontare al meglio la preparazione in vista delle prossime sfide di campionato, decisive per la corsa Champions. L’entusiasmo nell’ambiente biancoceleste è ai massimi livelli e i social rispecchiano a pieno la situazione. Tra i video più diffusi, c’è quello con Pedro protagonista sotto la Nord mentre balla e canta sulle note dell’omonima canzone della Carrà. L’attaccante ha conquistato la totale fiducia e ammirazione del popolo laziale che, sempre, lo omaggia dedicandogli questa canzone. Dazn, a distanza di giorni, ha voluto condividere quel momento per celebrare il talento spagnolo e rivolgendo ai tifosi una domanda: “Un aggettivo per descrivere Pedro?”. Sfida ardua, non sarà facile trovare uno solo e che gli renda abbastanza giustizia.

