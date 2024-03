Lazio, De Biasi tra Sarri e Tudor: "Problema strutturale, non credo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Ai microfoni di Notizie.com, l'ex ct dell'Albania Gianni De Biasi si è soffermato a parlare del campionato italiano. In particolare ha detto la sua sulla corsa alla Champions League esprimendo un pensiero sulla stagione della Lazio. Nonostante le dimissioni di Sarri l'arrivo Tudor crede che ormai i biancocelesti non possano più dare molto in Serie A. Queste le sue parole: "Napoli, Fiorentina e Lazio sono fuori dalla lotta Champions e devono lottare con l’Atalanta per un posto in Europa. Non mi aspettavo le dimissioni di Sarri. E’ sempre difficile che il tecnico faccia un passo indietro. Vuol dire che c’era qualcosa di non sanabile e sono certo che Maurizio lo ha fatto per la squadra. Tudor? Se la Lazio ha fatto pochi punti significa che avrà qualche problema strutturale. Magari con il nuovo allenatore riusciranno ad ottenere qualche risultato migliore, ma non credo che riusciranno a cambiare radicalmente la propria stagione“.