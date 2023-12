Lazio, De Cosmi avvisa: "Gara complicata, non mi fido del Frosinone"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per l'ultima gara del 2023 contro il Frosinone di Di Francesco. In merito all'ultimo impegno della squadra di Sarri e anche all'andamento dei biancocelesti in questa prima parte di stagione ha detto la sua Roberto De Cosmi ai microfoni di Radiosei.

ASSENZE - "Se posso usare una partita come simbolo del 2023, prendo la partita con l’Atalanta come esempio di quello che dovrebbe essere il calcio. Quando hai due assenze con quelle di Immobile e Luis Alberto, sei ovviamente penalizzato. Sono due calciatori che danno la leadership al gruppo. Non dico che senza di loro non si possa giocare a pallone, ma ovviamente è un danno. Quest’anno sta mancando qualcosa a livello realizzativo e i numeri che mancano sono anche quelli relativi ai gol di Immobile e Luis Alberto. Le rotazioni aiuteranno comunque la squadra per i molteplici impegni che ci saranno".

ANDAMENTO - "Quest’anno ci sono stati troppi alti e bassi che al momento non hanno permesso alla Lazio di avere una classifica migliore. Ma c’è ancora tempo e modo per risalire e bisogna rimanere freddi. Ormai in A le squadre giocano tutte. Nessuno ti aspetta più col pullman davanti alla porta perché tutti hanno capito che si fanno più punti provando a proporre gioco".

FROSINONE - "Per quanto riguarda il Frosinone, non mi fido della partita di domani. I ciociari giocano e bene e che ti mette in difficoltà. Non va preso sottogamba. Del resto è vero che ha subito più gol della Lazio, ma ne ha fatti 4 in più".

EUROPA - "Per la lotta per un posto in Europa, il Bologna è una squadra che gioca, che ha tanta consapevolezza e quando arrivano i risultati vai in fiducia. Sono compatti e penso che dureranno, anche perché siamo arrivati a metà campionato ormai, quindi un giudizio si può dare. Il Bologna ha ciò di cui ha bisogno la Lazio: risultati e continuità. Chissà che non la si possa trovare già domani col Frosinone. Bisogna anche considerare che ci sono squadre senza impegni europei come l’Atalanta”.