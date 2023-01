Lazio, De Cosmi: "La squadra si è sgretolata durante la partita. Luis Alberto..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta subita ieri al Via del Mare da parte del Lecce, ha destabilizzato l'ambiente Lazio che, dopo una lunga attesa, sperava di ripartire con il piede giusto. Un brutto risveglio quello di oggi per i laziali, come per mister Roberto De Cosmi, intervenuto ai microfoni di Radiosei:

"E’ un brutto risveglio, si pensava che la Lazio potesse ripartire in un modo diverso con il recupero di calciatori importanti. La prima parte di gara a Lecce è stata buona, ma le gare durano 90′. La freschezza mentale del Lecce ci ha messo in difficoltà, non vorrei che la Lazio abbia fatto l’errore grave di pensare che dopo i primi 45′ si potesse ottenere la vittoria gestendo. Si esce con le ossa rotte, ma ora c’è subito l’Empoli. Tutto il rispetto del Lecce, ma la squadra di Sarri si è sgretolata in corso d’opera. Quando vengono meno alcuni elementi con determinate caratteristiche, la prestazione che viene fuori rischia di essere questa. Ma questo non è e non deve essere un alibi, bisogna trovare sano agonismo per trovare le soluzioni. Il secondo tempo è stato un monologo, non va bene. Ieri la Lazio è mancata anche tecnicamente. Parliamoci chiaramente, un calciatore come Luis Alberto è importante, al netto di tutto, determina in una squadra con certi principi di gioco".