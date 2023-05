Lazio, De Grandis: "Biancocelesti pericolosi solo al 95'. E Milinkovic..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una Lazio mai in partita presta il fianco ad un Milan che ha avuto vita facile dai primi minuti. A sottolineare le lacune dei biancocelesti è stato Stefano De Grandis nel commento post partita di Sky Sport: "Al 95' la Lazio ha fatto la prima azione pericolosa. Già con l'Inter aveva subito, ma in una partita in cui i nerazzurri avevano giocato molto bene. Oggi al Milan è bastato poco, solo gestione del pallone, un gol regalato un altro in contropiede, poi nessun rischio. Una vittoria piuttosto comoda del Milan a pochi giorni da una semifinale di Champions". Poi rincara la dose: "Dopo l'uscita di Leao il Milan poteva andare in preoccupazione e invece ha fatto gol su un'uscita sbagliata della Lazio e un altro in contropiede. Ha avuto terreno facile e poi ha solo dovuto gestire la partita contro una Lazio ininfluente, mai pericolosa. E' incomprensibile. In una partita in cui la Lazio se vince mette entrambi i piedi in Champions League, non puoi permettere al Milan di andare in vantaggio con un regalo e avere poi vita facile. Tutto questo è imperdonabile. Milinkovic-Savic poi queste partite le sbaglia sempre, quando c'è da mettere cattiveria manca clamorosamente".