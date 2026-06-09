Lazio, De Grandis: "Se non puoi fare mai mercato libero sei un incapace"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intevrenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha detto la sua sul mercato della Lazio tra indiscrezioni e modalità.

ATTACCO - "Ratkov vorrei vederlo per capire se può dare qualcosa a questa squadra, devi provare a valorizzare l’investimento, gli ho visto fare un paio di giocate interessanti. Gimenez mi piaceva tantissimo, pensavo avrebbe fatto meglio in Serie A, una società come quella della Lazio non sarebbe però in grado di prenderlo. Servirebbeo degli investimenti, ma se in ogni stagione devi prima cedere e poi acquistare sei un incapace e non potrai mai crescere".

MERCATO LIBERO - "Se non puoi fare mai mercato libero sei un incapace. Il presidente dice sempre pagare moneta vedere cammello, ma se non hai il cammello la moneta non la vedrai mai. Devi sempre inventarti qualcosa per acquistare, dai prestiti ai parametri zero, così non puoi andare avanti, anche perchè non hai un settore giovanile di qualità, non porta un giocatore in prima squadra da anni".