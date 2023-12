Lazio, De Paola: "Felipe Anderson? Richiesta strana, temo le sue intenzioni..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nella settimana di Lazio-Inter, partita importante per la ripresa dei biancocelesti in campionato, a Formello si infittisce la vicenda Felipe Anderson. Il brasiliano, in scadenza nel 2024, non è ancora riuscito a trovare l'accordo con la società anche a causa di alcune richieste d'ingaggio probabilmente troppo elevate. Una situazione che insospettisce anche Paolo De Paola il quale intervenendo ai microfoni di TMW Radio ha espresso il sospetto di alcuni malumori nello spogliatoio e, ancor più grave, il presunto tentativo di qualche giocatore di voler rompere con il club:

"La Lazio si gioca molto, viste le parole di Sarri, che ha sminuito anche il secondo posto dello scorso anno. Felipe Anderson? Mi sembra elevata la quotazione ma evidentemente ha richieste. È un giocatore che ha fisico e tecnica, deve migliorare nella costanza ma a me piace. Non credo che lo spogliatoio della Lazio sia così tranquillo, vedo malumore e non vorrei che certe richieste siano fatte per forzare la mano o addirittura arrivare a una rottura".