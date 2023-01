Lazio, De Paola: "Non sarà facile per il Milan contro la squadra di Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviato il capitolo Coppa Italia per la Lazio e Supercoppa per il Milan martedì all'Olimpico le due squadre si sfideranno in una gara che sarà fondamentale per Sarri quanto per Pioli. Sul match ha detto la sua Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio: "Partita da dentro o fuori? E' fondamentale. Il Milan se perde intensità non c'è più come squadra. Basa tutto sull'intensità. Oggi non c'è più sul ritmo, sul fiato, se toglie Theo, Giroud e una difesa lenta, denunci una condizione fisica e mentale che non c'è più. La vedo difficile con la Lazio. E' vero che è discontinua ma un canovaccio di gioco ce l'ha".