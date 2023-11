Lazio, De Paola polemico su Sarri: "Troppi alibi, ha vinto ma soffrendo"

La Lazio vince per 1-0 con un gol di Immobile preziosissimo per il percorso dei biancocelesti in Champions League....

Riguardo all’imminente Lazio-Feyernood, abbiamo intervistato in esclusiva Giuseppe Galderisi, attaccante biancoceleste...

RASSSEGNA STAMPA - Tre punti d'oro per la Lazio che vendica Rotterdam e sale un altro gradino verso la qualificazione...