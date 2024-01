Lazio, De Paola vede il bicchiere mezzo vuoto: "C'è tanta delusione..."

Il risultato di 0-0 tra Lazio e Napoli non è stato accolto da tutti con serenità, molti vedono nella sfida dell'Olimpico un'occasione persa, una chance di staccare in classifica i partenopei ma non sfruttata. Tra questi c'è anche il giornalista Paolo De Paola, espressosi così ai microfoni di TMW Radio:

"Il Napoli sta uscendo da una trasformazione, non aveva tanti giocatori importanti contro la Lazio ma credo che la trasformazione di Mazzarri sta facendo il suo corso. Deve fare tanto campo per segnare, ma sta trovando solidità difensiva. È certo che questa squadra sia ben diversa rispetto a quella di Spalletti. Il Napoli deve salire, deve giocare molto più in avanti, ma questi piccoli segnali di ripresa dal punto di vista difensivo visti già in Arabia sono importanti. C’è tanta delusione invece in casa Lazio, sono molto più i demeriti della Lazio che degli azzurri".