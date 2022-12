Lazio, De Rossi stuzzica: "Il derby? A Roma è mancato per 11 anni". Ma dimentica...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nella conferenza stampa di presentazione del derby tra la sua Spal e il Modena, l'allenatore Daniele De Rossi, ed ex capitano della Roma, ha fatto riferimento alla stracittadina romana, stuzzicando i tifosi della Lazio: "So cosa significa giocare un derby, so cosa significa vivere un derby. Non oso immaginare però cosa significa non viverlo per vent'anni visto che noi a Roma lo giochiamo sempre e solo per un periodo, tanto tempo fa, è mancato per 11 anni". Uno sfottò dei più classici, spesso ripetuto a pappagallo dai tifosi giallorossi. Anche in questo caso, però, nel parlare di derby l'ex centrocampista si è dimenticato di ricordare quello più importante di tutti: quello in cui Lulic alzava la Coppa e lui, invece, prendeva la medaglia d'argento.