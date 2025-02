Lazio, Del Rosso a Dazn: "La squadra ha dato ottimi segnali". E su Belahyane...

Dopo la vittoria contro il Cagliari, il vice-allenatore della Lazio Del Rosso è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni: "Sta sera premierei tutta la squadra per l'atteggiamento. Siamo tutti molto contenti, Cagliari è sempre un campo difficilissimo, abbiamo affrontato una squadra che ha carattere. Il segnale bello che ha dato la rosa è di aver giocato come al solito, ho visto tutti quanti soffrire tra contrasti e seconde palle. I ragazzi volevamo vincere. Dopo il pareggio abbiamo reagito con rabbia, ma senza perdere la lucidità. Volevamo fortemente segnare, poi con spirito abbiamo mantenuto il risultato. I ragazzi sono stati davvero bravi".

"Belahyane? Lo conosciamo, l'abbiamo allenato come staff a Verona. È un ragazzo che ha ottime prospettive, che deve crescere e fare esperienza. Con noi non aveva giocato tantissimo a Verona perché era un po' indietro, ma sarà un elemento utile ora per la nostra rosa. Se arrivano giocatori è perché sono funzionali al progetto Lazio. Hysaj? Era molto dolorante. Speriamo che non sia grave come sembra, ora farà tutti gli accertamenti del caso. Lui è un ragazzo fantastico: si è speso e ha fatto benissimo. La capacità di mister Baroni è quella di coinvolgere tutti negli allenamenti, tutti si sentono importanti e rispettati sia come uomini che come giocatori. Noi viviamo di emozioni, dalla panchina alla tribuna è una sofferenza, non è semplice. Qualche volta può capitare, che sia da lezione per la volta dopo (ride, ndr)".