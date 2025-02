Lazio, Del Rosso a LSC: "Volevamo questa vittoria! Hysaj? Vi dico come sta"

Buona la prima per mister Del Rosso che questa sera ha preso il posto in panchina di Baroni squalificato. Al termine dell'incontro, per commentare la vittoria, il vice del tecnico biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Le sue parole: "Sapevamo che era un campo difficile, una squadra difficile e hanno un valore aggiunto che è il pubblico che infiamma la squadra. Siamo stati bravi a interpretarla, la squadra ha saputo soffrire quando c’era da farlo. Era un risultato che volevamo, i ragazzi l’hanno cercato e voluto fortemente. Il pareggio poteva cambiare gli equilibri psicologici, i ragazzi sono stati bravi. Potevamo segnare ancora, ma è stata bella la voglia di sacrificarsi tutti quando il Cagliari ha messo dentro centimetri”.

“Hysaj? L’infortunio sembra abbastanza importante, ci saranno tutti gli esami che lo staff medico farà al ragazzo. Speriamo non sia una cosa troppo lunga”.

“Siamo una squadra che si spende tantissimo negli allenamenti, anche quelli che giocano meno sono coinvolti nel progetto di Baroni che è quello di dare un’identità. Veniamo da un periodo di infortuni e squalifiche, ma chi è andato in campo ha sempre dato il massimo e dato continuo a quella linea tracciata da Baroni”.

“Affrontiamo tutte le partite allo stesso modo, è normale che quando vengono a giocare contro di noi in casa adottano accorgimenti tattici. È normale essere appannati in fase conclusiva in alcuni periodi, ma la squadra ha creato occasioni. Questa vittoria darà più morale alla squadra e permetterà di affrontare il Monza al meglio”.

