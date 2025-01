Lazio, Delio Rossi: "A Braga con la testa libera. Gila mediano? Sono per..."

TUTTOmercatoWEB.com

Questa sera si giocherà l'ultima gara del girone unico di Europa League. Il Braga ospiterà la Lazio capolista: i portoghesi sono obbligati a vincere per qualificarsi alla prossima fase; mentre gli uomini di Baroni, certi degli ottavi di finale, vogliono restare imbattuti nonostante le defezioni. Delio Rossi, ex allenatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del match. Ecco di seguito le sue parole: “Sicuramente stasera la Lazio a Braga giocherà con la testa più libera. In queste condizioni non c’è una via di mezzo, potresti fare molto bene o molto male. Sono sicuro che Baroni l’abbia preparata come le altre partite, poi il resto sono le scelte che dipendono dal peso della posta in palio. Gila mediano? Dal punto di vista tecnico ci potrebbe anche stare. Il problema, guardandola nell’ottica futura, è che poi lo perdi nel reparto difensivo. Sono per la specificità dei ruoli, in questo caso rischi di tappare un buco ma di creare una voragine”.