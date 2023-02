Lazio, Delio Rossi: "La Conference toglie qualità al calcio. La Champions..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex allenatore della Lazio,Delio Rossi, ha offerto la sua opinione in merito alla Conference League, ritenuta una competizione che va contro la qualità del calcio, e sulle ambizioni Champions dei biancocelesti:

CONFERENCE LEAGUE - "Cosa penso della Conference? Il calcio a certi livelli deve essere un evento di eccellenza e molto gratificante anche dal punto di vista estetico. Ho la sensazione che si stia andando dalla parte opposta: per migliorare le entrate si cerca di giocare più partite possibili, ma questo va a discapito della qualità complessiva. Anche dal punto di vista della vendibilità, più faccio vedere un evento e più lo squalifico. Inoltre se gioco 70 partite in una stagione, ovviamente la qualità diminuisce. Bisognerebbe fare un passo indietro. Invece vedo che si sta andando nella direzione sbagliata come nel caso della Conference League. Sono favorevole a 18 squadre in serie A e a due gironi da 20 squadre in B. Poi solo calcio non professionistico".

LOTTA CHAMPIONS - "La lotta per la Champions si risolverà solo alla fine, lottando punto su punto. Un posto è per il Napoli, uno sembra essere dell’Inter che è un livello sopra le altre, poi vengono Milan, Lazio, Roma e Atalanta per i due posti. Andrà in Champions chi curerà meglio i dettagli e un ambiente più sereno. Tutto l’esterno potrà contribuire a centrare l’obiettivo o a non centrarlo. Servirà equilibrio: non puoi vivere di alti e bassi e non perdere la barra dritta”.