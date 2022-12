Lazio, Delio Rossi: "Sarri sta facendo ora la vera preparazione. Su Zarate e Luis Alberto..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Adesso mi sto aggiornando, leggo, studio e mi vedo il Mondiale. Ci sono delle squadre interessate dall'estero, ma per il momento sono solamente chiacchiere. La Nazionale? Penso che come c.t. non avrei molta difficoltà, ho molta esperienza e non ho paura a mettermi in gioco o a rischiare questo lo dimostra anche il mio curriculum. Dovrei essere più un gestore piuttosto che un allenatore, ma mi piacerebbe. La mia favorita al Mondiale è la Francia, ma il Marocco è quella che mi stupisce di più, la squadra che sta meglio in campo".

RIPRESA - "E' una cosa nuova la sosta in inverno, per questo si possono fare solo supposizioni. Io penso che ne pagheranno di più le conseguenze le squadre con più giocatori al Mondiale, torneranno stanchi e stressati per aver rappresentato la Nazione. Le squadre che non hanno giocatori potranno lavorare con tutti gli elementi. La Lazio per me è favorita da questo. Conoscendo come lavora Sarri ora si concentrerà sull'aspetto tattico, tecnico e anche fisico. Penso che in estate abbiano fatto una preparazione rapida per partire subito forte e, essendo a conoscenza della sosta, fare in questi mesi quella vera. Mi aspetto quindi che la Lazio riparta bene".

RENDIMENTO DEI GIOCATORI - "Giocatori che con me hanno reso al di sotto delle aspettative? I ragazzi che ho avuto io mi hanno sempre dato tutto quello che potevano. Quelli da 5 rendevano da 5 e quelli da 8 rendevano da 8. Devo ammettere che non ho avuto campioni assoluti, ma molte scommesse, alcune ben riuscite, altre sapevamo che rappresentavano un rischio. Forse l'unico a rendere al di sopra delle aspettative, ma poi la carriera non lo ha ripagato, è stato Zarate".

CATEGORIE DI ALLENATORI - "Secondo me ci sono tre categorie di allenatori: i gestori, mi viene in mente Zidane, i selezionatori e gli intermedi che stanno nel mezzo. Oggi fare l'allenatore è diverso rispetto a quando ho iniziato io, oggi si è più capi di una squadra, prima facevamo tutto noi dai preparatori dei portieri ai mental coach. Sarri? Rientra nella quarta categoria, quella dei maestri, lavorano sull'aspetto tattico e tecnico della squadra, ma soprattutto sui dettagli".

LUIS ALBERTO - "Può coesistere con Milinkovic? Sarri li conosce e li allena, quindi lui lo sa. Io da fuori posso dare un giudizio superficiale. Penso che io valorizzerei le eccellenze di un gruppo, Luis Alberto è una di queste, quindi cercheri un modo per farli coesistere. Per rispondere alla domanda nello specifico, secondo me possono giocare solo con un giocatore alla Casemiro dietro, in grado di fare anche l'incontrista e di far salire i terzini, restando lui in copertura con i centrali. Cataldi? Su di lui e Lazzari hanno fatto un lavoro esemplare. Lui non è quel tipo di centrocampista, quindi penso che Sarri tenga fuori Luis Alberto per una questione di equilibrio, a meno che non lo ritenga un'eccellenza. Va anche detto che la Lazio ha tre attaccanti di gamba, in grado di coprire anche in difesa. I giocatori nel 4-3-3 devono avere questo tipo di caratteristiche, che per esempio Zarate non aveva".

LE TRE COMPETIZIONI - "Per me la Lazio deve aspirare ad arrivare nelle coppe e quando lo fa, dev'essere consapevole che non può ogni uscire, per ripuntare alla Coppa. Così non si diventa grande. La Lazio deve onorare le tre competizioni, secondo me ha la rosa per farlo. Se a fine anno non ci riesci devi capire il motivo e non diminuirlo. Io parto dal presupposto che voglio vincere anche le amichevoli, quindi nel momento in cui ci sono tre punti in palio non guardo la competizione".