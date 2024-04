Lazio, Delio Rossi sicuro: "Bravo Tudor. Derby? Mancano le eccellenze..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex tecnico della Lazio Delio Rossi si è espresso sul momento in casa biancoceleste e sull'imminente derby della Capitale. In particolare si è soffermato sulle dimissioni di Sarri e l'arrivo del nuovo tecnico Igor Tudor in panchina. Queste le sue dichiarazioni: “Il matrimonio tra Sarri e la Lazio si era consumato da tutte e due le parti. Nel momento in cui si è arrivati alla frattura la società ha fatto una scelta proiettata per il futuro. Tudor sarà valutato per quel che faranno l’anno prossimo. Vedendo giocare la squadra è stato bravo in 15 giorni a cambiare parecchio. Anche sui calci piazzati ora si difende a uomo e non più a zona. Vedremo il campionato prossimo“.

“Derby? La Lazio perde soprattutto le eccellenze perché secondo me Lazzari in questo sistema di gioco ha molto senso, Zaccagni in questo momento è l’unico che ha l’uno contro uno, e Provedel è stato più costante in questi due anni. Bisogna capire come hanno recuperato i calciatori della Roma, a partire da Dybala”.