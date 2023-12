Lazio, Di Canio: "Girone passato con due episodi, ma è la sorpresa della Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Una Lazio non brillante perde a Madrid contro l'Atletico, ma si qualifica ugualmente agli ottavi. Negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato così il momento dei biancocelesti: "Sari è perfezionista al massimo. Tanto volume di gioco, ma il volume è troppo basso. Si arriva lì, ma non c’è la sostanza, manca qualcosa. Adesso se la deve godere. Ha passato il girone con due episodi chiave: il gol di Provedel e la vittoria in Scozia. La Lazio può essere spensierata, in Champions ha dato 150%. Ha dato il massimo nei dettagli. Il contrasto di Marusic sul primo gol? Quella palla non può restare a disposizione degli avversari. Per me la Lazio è la sorpresa di questa fase a gironi".