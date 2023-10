Lazio, Di Cosimo: “Bisogna vincere anche se si gioca male. Guendouzi..."

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Lazio Style Radio, il giornalista Cristiano Di Cosimo ha detto la sua sulle ultime prestazioni dei biancocelesti, soffermando sul positivo cammino europeo della squadra. Queste le sue parole: “A volte bisogna vincere anche senza giocare bene. In Champions ci sono state due buone prestazioni. Con l'Atletico la Lazio ha giocato meglio, ieri invece la squadra non mi è piaciuta. Di buono c'è la volontà di soffrire e giocare fino in fondo. I giocatori hanno tanta voglia di stupire, anche quelli che entrano dalla partita. Cambiare la classifica due volte in extremis deve darti la forza di cambiare atteggiamento, anche in campionato. Credo che la Lazio abbia le potenzialità per fare una grande stagione. Ieri il pressing della Lazio è stato inefficace, bisogna capire perché in certe occasioni la Lazio giochi così male. Ultimamente sta succedendo troppo spesso. Non vedo la carica fisica dell'anno scorso, molti stanno rendendo meno, vedi Immobile e Felipe Anderson”.

Prosegue Di Cosimo: “Guendouzi mi piace, Vecino è insostituibile. Pedro mi convince sempre di più. Per me si è meritato i novanta minuti con l'Atalanta. Questa squadra dalla panchina ha tantissime soluzioni. Ci sono tante cose positive da cui ripartire, cercando di eliminare tutti quei momenti di impasse che hanno condizionato fin qui la stagione. Bisogna soltanto crederci di più”.