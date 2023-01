Lazio, Di Gennaro: "Contro l'Empoli i biancocelesti erano in controllo della partita, ma poi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha rimandato la prima vittoria del nuovo anno. Dopo 83' di dominio contro l'Empoli la squadra di Sarri ha avuto un crollo inaspettato dovuto sia dall'aspetto mentale, sottolineato dal mister nel post partita, sia da errori banali come quello di far ritornare in partita la squadra toscana, ormai quasi rassegnata. I biancocelesti non sono stati, però, gli unico a subire una rimonta in questo weekend, come sottolineato dall'ex calciatore Antonio Di Gennaro, ai microfoni di TMW Radio: "Vedi Inter, Milan, erano in controllo, come la Lazio. Poi subiscono rimonte così. Il Napoli mi sembra dal punto di vista mentale che le gestisca meglio. Le squadre che devono recuperare mancano nell'aspetto mentale e devono lavorarci. La Roma col Milan ha fatto cambi determinante, poi sono state decisive le palle inattive".